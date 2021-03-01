Дипмиссия Узбекистана в РФ получила данные о подозреваемом в убийстве семьи

Накануне, 28 февраля, в поселке Кудьма Нижегородской области были обнаружены тела четырех человек. Подозреваемый в убийстве с целью грабежа задержан и дает показания. По данным правоохранителей, им оказался приезжий из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Следователи РФ передали консульству Узбекистана информацию о гражданине республики, которого задержали по делу об убийстве семьи из четырех человек под Нижним Новгородом, сообщили в посольстве республики.

По информации представителя дипмиссии, генконсульство в Казани получило информацию от СК Нижегородской области. В настоящее задержанный гражданин Узбекистана направлен для содержания в УМВД РФ по Нижнему Новгороду.

Трагедия разыгралась в коттедже в поселке Кудьма Кстовского района Нижегородской области. Грабитель убил 5-летнего мальчика, его 41-летнюю мать, 63-летнюю бабушку и 64-летнего дедушку. После этого он вынес из дома ценные вещи и деньги и скрылся. Оперативникам удалось задержать его вместе с возможным сообщником на территории соседней Владимирской области утром 1 марта. Мужчины пытались скрыться с места совершения преступления.

Меру пресечения подозреваемому определят в 2 марта.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (пункты "а", "в" части 2) — "Убийство двух и более лиц, малолетнего". В случае, если вина будет доказана, убийце грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.