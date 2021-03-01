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Допрос подозреваемого в убийстве семьи из 4 человек в Нижегородской области

Дипмиссия Узбекистана в РФ получила данные о подозреваемом в убийстве семьи

Пресс-служба СК РФ
Происшествия
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Накануне, 28 февраля, в поселке Кудьма Нижегородской области были обнаружены тела четырех человек. Подозреваемый в убийстве с целью грабежа задержан и дает показания. По данным правоохранителей, им оказался приезжий из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Следователи РФ передали консульству Узбекистана информацию о гражданине республики, которого задержали по делу об убийстве семьи из четырех человек под Нижним Новгородом, сообщили в посольстве республики.

По информации представителя дипмиссии, генконсульство в Казани получило информацию от СК Нижегородской области. В настоящее задержанный гражданин Узбекистана направлен для содержания в УМВД РФ по Нижнему Новгороду.

Подозреваемый в убийстве семьи из 4-х человек доставлен в СУ СК России по Нижегородской области
СК РФ
Подозреваемый в убийстве семьи узбекистанец на допросе — видео СК
Трагедия разыгралась в коттедже в поселке Кудьма Кстовского района Нижегородской области. Грабитель убил 5-летнего мальчика, его 41-летнюю мать, 63-летнюю бабушку и 64-летнего дедушку. После этого он вынес из дома ценные вещи и деньги и скрылся. Оперативникам удалось задержать его вместе с возможным сообщником на территории соседней Владимирской области утром 1 марта. Мужчины пытались скрыться с места совершения преступления.

Меру пресечения подозреваемому определят в 2 марта.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (пункты "а", "в" части 2) — "Убийство двух и более лиц, малолетнего". В случае, если вина будет доказана, убийце грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Теги:
СК РФ, Убийство, Нижний Новгород, Узбекистан



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