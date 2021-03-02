Гости, которые хвастались на свадьбе деньгами, оказались мошенниками

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Гости разбрасывали на свадьбе в ресторане в Бектемирском районе Ташкента фальшивые стотысячные купюры, сообщили в следственном департаменте при МВД Узбекистана. Зная о том, что деньги ненастоящие, жених решил воспользоваться моментом и сбыть крупную сумму на столичном рынке "Куйлюк". Однако сделать это не удалось, злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.

Выяснилось, что поддельные 10 000 000 сумов номиналом по 100 000 сумов с одним и тем же серийным номером распечатал на цветном принтере одноклассник гостей специально для "разбрасывания" во время танцев на свадьбе. Однако хозяин торжества решил извлечь выгоду из "свадебной уловки" и таким же образом провести торговцев на рынке.

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы установлено, что денежные купюры, изъятые у задержанного, были изготовлены полиграфическим способом.

По данному факту Следственным отделением при УКД ОВД Бектемирского района в отношении всех участников правонарушения: умельца, который распечатал купюры, двоих гостей, которые принесли "деньги" на свадьбу и жениха, который хотел сбыть фальшивые сумы на рынке, возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг" Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Они заключены под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру Бектемирского района для утверждения и дальнейшего направления его в суд для принятия решения по нему.