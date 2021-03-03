Узбекистанец шантажировал несовершеннолетнего знакомого его личными фото

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В Андижане задержали молодого мужчину, который шантажировал своего несовершеннолетнего знакомого его личными фотографиями. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, 17-летний Оматой Т. 26 февраля написал заявление в правоохранительные органы, в котором попросил принять меры в отношении его знакомого 21-летнего Сардор А. Тот, угрожая опубликовать в соцсетях приватные снимки потерпевшего, вымогал у него тысячу долларов.

Злоумышленник был задержан с поличным при получении денег на улице Бобуршоха.

Следственное отделение при УКД УВД Андижана возбудило в отношении Сардора А. уголовное дело по части 1 статьи 165 ("Вымогательство") УК РУз. Мужчина привлечен в качестве подозреваемого. Ему грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет либо лишение свободы на тот же период.

Подобные истории не редкость в Узбекистане. Так, в феврале в Сурхандарьинской области задержали мужчину, который шантажировал замужнюю женщину тем, что выложит в Интернет и отправит ее супругу ролик, "позорящий ее честь и достоинство". За молчание он требовал 500 долларов.

В том же месяце стало известно, что жительница Самарканда вымогала у гражданина ОАЭ крупную сумму за нераспространение его личных фотографий и видео.