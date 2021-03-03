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Мужчина держит в руке мобильный телефон

Узбекистанец шантажировал несовершеннолетнего знакомого его личными фото

© CC0 / Unsplash / Mert Kahveci
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Потерпевший — 17-летний юноша — обратился с заявлением в правоохранительные органы 26 февраля. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В Андижане задержали молодого мужчину, который шантажировал своего несовершеннолетнего знакомого его личными фотографиями. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, 17-летний Оматой Т. 26 февраля написал заявление в правоохранительные органы, в котором попросил принять меры в отношении его знакомого 21-летнего Сардор А. Тот, угрожая опубликовать в соцсетях приватные снимки потерпевшего, вымогал у него тысячу долларов.

Злоумышленник был задержан с поличным при получении денег на улице Бобуршоха.

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© Sputnik / Владимир Трефилов
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Следственное отделение при УКД УВД Андижана возбудило в отношении Сардора А. уголовное дело по части 1 статьи 165 ("Вымогательство") УК РУз. Мужчина привлечен в качестве подозреваемого. Ему грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет либо лишение свободы на тот же период. 

Подобные истории не редкость в Узбекистане. Так, в феврале в Сурхандарьинской области задержали мужчину, который шантажировал замужнюю женщину тем, что выложит в Интернет и отправит ее супругу ролик, "позорящий ее честь и достоинство". За молчание он требовал 500 долларов.

В том же месяце стало известно, что жительница Самарканда вымогала у гражданина ОАЭ крупную сумму за нераспространение его личных фотографий и видео.

Теги:
уголовное дело, Узбекистан, Андижанская область, Вымогательство



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