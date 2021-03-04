Несовершеннолетний житель Ташкента собрал целый "букет" уголовных статей

На сегодня 16-летнего М. Ж. подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Кража", "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг", "Хулиганство", "Мошенничество".

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали опубликованное в Интернете обращение матери несовершеннолетнего молодого человека М. Ж., в котором она заявила, что ее 16-летнего сына, якобы заступившегося за военнослужащего Нацгвардии во время потасовки около ТК "Малика", задержали и избили сотрудники УКД ОВД Шайхантахурского района.

Комментарий ГУВД начинается с предыстории.

По данным пресс-службы, М. Ж. — один из фигурантов уголовного дела о краже, возбужденного после похищения из автомобиля Daewoo Damas имущества на общую сумму 25 миллионов сумов. Это произошло поздним вечером 31 января в Юнусабадском районе столицы.

"В результате следственно-оперативных мероприятий подозреваемые были установлены. Один из них, 19-летний Аурилло А., помещен под стражу, меры к задержанию 22-летнего Альфреда Г. принимаются, а в отношении 16-летнего М. Ж., ввиду его несовершеннолетия, была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, несмотря на то, что значительная часть похищенного имущества была обнаружена в доме М. Ж. и изъята в качестве вещественных доказательств", — говорится в публикации.

После этого, 9 февраля, возле торгового комплекса "Малика" произошел инцидент, в котором М. Ж. принял активное участие — об этом рассказали свидетели. В тот день, в начале пятого, к сотрудникам ППС ГУВД и военнослужащему Нацгвардии, несущим службу на территории ТК, обратились 17-летние Хожиакбар С. и Азизбек А.

Молодые люди попросили принять меры к людям, забравшим у них мобильный телефон, который Азизбек намеревался продать.

"В момент, когда сотрудники правоохранительных органов по описанию, данному потерпевшими, задержали подозреваемого, несколько человек своими действиями стали препятствовать исполнению сотрудниками служебных обязанностей, нанесли военнослужащему Национальной гвардии телесные повреждения", — рассказали в ГУВД.

Прокуратура Шайхантахурского района возбудила по этому факту уголовное дело по двум статьям: "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг" и "Хулиганство".

Личности участников потасовки были установлены — это 26-летний Абдулазиз Э., 20-летний Абдулазиз Т., 24-летний Саидрасул Х., 40-летний Боходир И., 32-летний Исмоил М., а также несовершеннолетние Д. М. и М. Ж. Всех их задержали. Устанавливается местонахождение еще одного мужчины — 25-летнего Г. Ш.

При этом в промежуток между инцидентом около "Малики" и задержанием М. Ж. успел еще раз попасть в поле зрения органов внутренних дел в качестве подозреваемого.

"Шестнадцатого февраля в УКД ОВД Шайхантахурского района обратилась 28-летняя Зибогул А. В своем заявлении девушка просила принять законные меры в отношении лица, забравшего у нее телефон, который она принесла на ремонт, а после того, как она потребовала вернуть принадлежащую ей вещь, молодой человек нанес ей телесные повреждения, в связи с чем она обращалась за медицинской помощью в Республиканскую клиническую больницу №1. По записям камер наружного видеонаблюдения события того дня были восстановлены, установлен подозреваемый, позже опознанный потерпевшей. Им оказался 16-летний М. Ж.", — рассказали в ведомстве.

Восемнадцатого февраля парня заключили под стражу, а второго марта ему по заявлению матери смягчили меру пресечения в пользу той, что не связана с лишением свободы.

Материалы уголовных дел, возбужденных после кражи из Daewoo Damas и по инциденту около "Малики", "переданы в прокуратуру Шайхантахурского района для приобщения к уголовному делу, ранее возбужденному органами прокуратуры".

"В этой связи в тот же день, 2 марта, 16-летний М. Ж. был вновь заключен под стражу: несмотря на то, что он находился под следствием и был предупрежден о своих правах и обязанностях как подозреваемого, М. Ж. продолжал совершать преступления", — говорится в публикации.

На сегодня несовершеннолетнего подозревают в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями "Кража", "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг", "Хулиганство", "Мошенничество".

Следствие проверяет причастность 16-летнего М. Ж. и к другим преступлениям.