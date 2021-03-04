Несовершеннолетний житель Ташкента собрал целый "букет" уголовных статей

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали опубликованное в Интернете обращение матери несовершеннолетнего молодого человека М. Ж., в котором она заявила, что ее 16-летнего сына, якобы заступившегося за военнослужащего Нацгвардии во время потасовки около ТК "Малика", задержали и избили сотрудники УКД ОВД Шайхантахурского района.
Комментарий ГУВД начинается с предыстории.
По данным пресс-службы, М. Ж. — один из фигурантов уголовного дела о краже, возбужденного после похищения из автомобиля Daewoo Damas имущества на общую сумму 25 миллионов сумов. Это произошло поздним вечером 31 января в Юнусабадском районе столицы.
"В результате следственно-оперативных мероприятий подозреваемые были установлены. Один из них, 19-летний Аурилло А., помещен под стражу, меры к задержанию 22-летнего Альфреда Г. принимаются, а в отношении 16-летнего М. Ж., ввиду его несовершеннолетия, была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, несмотря на то, что значительная часть похищенного имущества была обнаружена в доме М. Ж. и изъята в качестве вещественных доказательств", — говорится в публикации.
После этого, 9 февраля, возле торгового комплекса "Малика" произошел инцидент, в котором М. Ж. принял активное участие — об этом рассказали свидетели. В тот день, в начале пятого, к сотрудникам ППС ГУВД и военнослужащему Нацгвардии, несущим службу на территории ТК, обратились 17-летние Хожиакбар С. и Азизбек А.
"В момент, когда сотрудники правоохранительных органов по описанию, данному потерпевшими, задержали подозреваемого, несколько человек своими действиями стали препятствовать исполнению сотрудниками служебных обязанностей, нанесли военнослужащему Национальной гвардии телесные повреждения", — рассказали в ГУВД.
Прокуратура Шайхантахурского района возбудила по этому факту уголовное дело по двум статьям: "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг" и "Хулиганство".
Личности участников потасовки были установлены — это 26-летний Абдулазиз Э., 20-летний Абдулазиз Т., 24-летний Саидрасул Х., 40-летний Боходир И., 32-летний Исмоил М., а также несовершеннолетние Д. М. и М. Ж. Всех их задержали. Устанавливается местонахождение еще одного мужчины — 25-летнего Г. Ш.
При этом в промежуток между инцидентом около "Малики" и задержанием М. Ж. успел еще раз попасть в поле зрения органов внутренних дел в качестве подозреваемого.
"Шестнадцатого февраля в УКД ОВД Шайхантахурского района обратилась 28-летняя Зибогул А. В своем заявлении девушка просила принять законные меры в отношении лица, забравшего у нее телефон, который она принесла на ремонт, а после того, как она потребовала вернуть принадлежащую ей вещь, молодой человек нанес ей телесные повреждения, в связи с чем она обращалась за медицинской помощью в Республиканскую клиническую больницу №1. По записям камер наружного видеонаблюдения события того дня были восстановлены, установлен подозреваемый, позже опознанный потерпевшей. Им оказался 16-летний М. Ж.", — рассказали в ведомстве.
Восемнадцатого февраля парня заключили под стражу, а второго марта ему по заявлению матери смягчили меру пресечения в пользу той, что не связана с лишением свободы.
Материалы уголовных дел, возбужденных после кражи из Daewoo Damas и по инциденту около "Малики", "переданы в прокуратуру Шайхантахурского района для приобщения к уголовному делу, ранее возбужденному органами прокуратуры".
На сегодня несовершеннолетнего подозревают в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями "Кража", "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг", "Хулиганство", "Мошенничество".
Следствие проверяет причастность 16-летнего М. Ж. и к другим преступлениям.