Лжесотрудник СГБ вымогал взятку за трудоустройство на службу

Задержанный оказался безработным жителем, проживающим в Сурхандарьинской области. Ему всего 23 года.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Ташкентской области оперативники задержали лжесотрудника СГБ в тот момент, когда он получал взятку за трудоустройство на службу. При этом одет он был в форму сотрудника структуры в звании старшего лейтенанта. О деталях мероприятия сообщили в главном управлении внутренних дел Ташкентской области.

Проверка началась после того, как в областное УВД обратился житель Ташкентской области. Он заявил, что некий гражданин, представившийся начальником отдела кадров Ташкентского городского управления СГБ, требует 5000 долларов для устройства на службу сына заявителя в одну из воинских частей СГБ.

Задержанный оказался безработным жителем, проживающим в Сурхандарьинской области. Ему всего 23 года. Ранее он проходил срочную службу в одной из воинских частей СГБ.

В отношении него возбуждено уголовное дело.