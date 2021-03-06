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Лжесотрудник СГБ вымогал взятку за трудоустройство на службу

© Sputnik / Стас Этвеш
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210306/16143268/Lzhesotrudnik-SGB-vymogal-vzyatku-za-trudoustroystvo-na-sluzhbu.html

Задержанный оказался безработным жителем, проживающим в Сурхандарьинской области. Ему всего 23 года.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Ташкентской области оперативники задержали лжесотрудника СГБ в тот момент, когда он получал взятку за трудоустройство на службу. При этом одет он был в форму сотрудника структуры в звании старшего лейтенанта. О деталях мероприятия сообщили в главном управлении внутренних дел Ташкентской области.

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Проверка началась после того, как в областное УВД обратился житель Ташкентской области. Он заявил, что некий гражданин, представившийся начальником отдела кадров Ташкентского городского управления СГБ, требует 5000 долларов для устройства на службу сына заявителя в одну из воинских частей СГБ.

Задержанный оказался безработным жителем, проживающим в Сурхандарьинской области. Ему всего 23 года. Ранее он проходил срочную службу в одной из воинских частей СГБ.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Теги:
МВД Узбекистана, Задержание, Ташкентская область, СГБ



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