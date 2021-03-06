19:56 06 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR12661.56
  • USD10517.12
Поиск
Автомобильный спидометр

"Ночных гонщиков" в Ташобласти арестовали на семь суток

© Foto : kai Stachowiak
Происшествия
Получить короткую ссылку
10110
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210306/16144619/Nochnykh-gonschikov-v-Tashoblasti-arestovali-na-sem-sutok.html

В инциденте принимали участие шесть молодых людей, приехавших в Алмалык в гости к другу. В 23:30 четвертого марта мужчины выехали на городскую трассу на пяти автомобилях на высокой скорости.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. На днях с сети Интернет распространилось видео на котором видно, как несколько молодых людей разъезжают по дорогам города Алмалыка на высокой скорости в ночное время суток.

Смертельная гонка на трассе: в Маргилане произошла страшная авария — фото >>

Специалисты ГУВД Ташкентской области начали проверку, о деталях которой сообщили на своем сайте.

Выяснилось, что в инциденте принимали участие шесть молодых людей, приехавших в Алмалык в гости к другу. В 23:30 четвертого марта мужчины выехали на городскую трассу на пяти автомобилях на высокой скорости. Нарушители создавали опасность для других участников дорожного движения, а также сигналили, беспокоя жителей близлежащих домов.
Пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат"
В Ташкенте водителей автобусов оштрафовали за гонки на дороге

После гонок они припарковали автомобили прямо на проезжей части. 

В отношении всех участников инцидента были составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в суд. Согласно решению суда, в отношении молодых людей была избрана мера пресечения в виде семи суток административного ареста.

Теги:
арест, Ташкентская область, ДТП



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев
Чем запомнился Владимир Тюрденев во время дипмиссии в Узбекистане — фото
Кошкин дом появился в Москве. Чем он полезен для горожан — видео
Как бережно использовать воду
Как бережно использовать воду – стратегия

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться