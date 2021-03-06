"Ночных гонщиков" в Ташобласти арестовали на семь суток

В инциденте принимали участие шесть молодых людей, приехавших в Алмалык в гости к другу. В 23:30 четвертого марта мужчины выехали на городскую трассу на пяти автомобилях на высокой скорости.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. На днях с сети Интернет распространилось видео на котором видно, как несколько молодых людей разъезжают по дорогам города Алмалыка на высокой скорости в ночное время суток.

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Специалисты ГУВД Ташкентской области начали проверку, о деталях которой сообщили на своем сайте.

Выяснилось, что в инциденте принимали участие шесть молодых людей, приехавших в Алмалык в гости к другу. В 23:30 четвертого марта мужчины выехали на городскую трассу на пяти автомобилях на высокой скорости. Нарушители создавали опасность для других участников дорожного движения, а также сигналили, беспокоя жителей близлежащих домов.

После гонок они припарковали автомобили прямо на проезжей части.

В отношении всех участников инцидента были составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в суд. Согласно решению суда, в отношении молодых людей была избрана мера пресечения в виде семи суток административного ареста.