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Трагедия в Каракалпакстане: семью из четырех человек погубила домашняя печь

© Foto : Pixabay /Rawpixel
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210307/16147024/Tragediya-v-Karakalpakstane-semyu-iz-chetyrekh-chelovek-pogubila-domashnyaya-pech.html

В Узбекистане с наступлением холодов регулярно фиксируются случаи отравления угарным газом, в том числе со смертельным исходом. Зачастую это происходит из-за использования самодельного обогревательного оборудования, особенно в сельской местности.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В одном из частных домов Турткульского района Каракалпакстана были обнаружены тела нескольких человек.

Началось расследование.

"По предварительным данным, смерть всех пятерых погибших произошла в результате утечки газа из домашней печи отопления", — говорится в сообщении прокуратуры Каракалпакстана.

Следствие установило, что четверо скончавшихся были членами одной семьи: отец и его несовершеннолетние дети — две дочки и сын.

© Depositphotos / Rawpixel
Семейный ужин в чайхане закончился трагедией — скончались взрослые и ребенок

Все они проживали в одном доме, расположенном в махалле "Янгиобод". 

Пятой жертвой стал мужчина, находившийся в гостях. 

Прокуратура Турткульского района возбудила уголовное дело по статье УК РУз "нарушение правил пожарной безопасности", проводится предварительное следствие. 

Отметим, что с наступлением холодов подобные трагические случаи — не редкость. Зачастую это происходит из-за использования самодельного обогревательного оборудования, особенно в сельской местности.

Теги:
угарный газ, смерть, Узбекистан, Каракалпакстан



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