Трагедия в Каракалпакстане: семью из четырех человек погубила домашняя печь

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В одном из частных домов Турткульского района Каракалпакстана были обнаружены тела нескольких человек.
Началось расследование.
"По предварительным данным, смерть всех пятерых погибших произошла в результате утечки газа из домашней печи отопления", — говорится в сообщении прокуратуры Каракалпакстана.
Следствие установило, что четверо скончавшихся были членами одной семьи: отец и его несовершеннолетние дети — две дочки и сын.
Все они проживали в одном доме, расположенном в махалле "Янгиобод".
Пятой жертвой стал мужчина, находившийся в гостях.
Прокуратура Турткульского района возбудила уголовное дело по статье УК РУз "нарушение правил пожарной безопасности", проводится предварительное следствие.
Отметим, что с наступлением холодов подобные трагические случаи — не редкость. Зачастую это происходит из-за использования самодельного обогревательного оборудования, особенно в сельской местности.