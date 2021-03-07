Трагедия в Каракалпакстане: семью из четырех человек погубила домашняя печь

В Узбекистане с наступлением холодов регулярно фиксируются случаи отравления угарным газом, в том числе со смертельным исходом. Зачастую это происходит из-за использования самодельного обогревательного оборудования, особенно в сельской местности.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В одном из частных домов Турткульского района Каракалпакстана были обнаружены тела нескольких человек.

Началось расследование.

"По предварительным данным, смерть всех пятерых погибших произошла в результате утечки газа из домашней печи отопления", — говорится в сообщении прокуратуры Каракалпакстана.

Следствие установило, что четверо скончавшихся были членами одной семьи: отец и его несовершеннолетние дети — две дочки и сын.

Все они проживали в одном доме, расположенном в махалле "Янгиобод".

Пятой жертвой стал мужчина, находившийся в гостях.

Прокуратура Турткульского района возбудила уголовное дело по статье УК РУз "нарушение правил пожарной безопасности", проводится предварительное следствие.

Отметим, что с наступлением холодов подобные трагические случаи — не редкость. Зачастую это происходит из-за использования самодельного обогревательного оборудования, особенно в сельской местности.