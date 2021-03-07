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ЧП в ресторане Самаркандской области: что произошло и есть ли жертвы

МЧС Узбекистана
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210307/16149873/ChP-v-restorane-Samarkandskoy-oblasti-chto-proizoshlo-i-est-li-zhertvy.html

На место происшествия тут же прибыли пожарно-спасательные расчеты регионального управления МЧС.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Сегодня в Каттакурганском районе Самаркандской области произошло ЧП — в ресторане, расположенном в махалле "Омонбой", вспыхнул пожар.

Пламя удалось потушить вовремя, благодаря оперативным действиям спасателей МЧС, которые тут же прибыли на вызов. 

Отмечается, что огонь распространился на территории в 200 квадратных метров. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, сообщили в МЧС. 

Теги:
спасатели, Узбекистан, МЧС, пожар, ресторан, Самаркандская область



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