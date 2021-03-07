ЧП в ресторане Самаркандской области: что произошло и есть ли жертвы

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На место происшествия тут же прибыли пожарно-спасательные расчеты регионального управления МЧС.
ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Сегодня в Каттакурганском районе Самаркандской области произошло ЧП — в ресторане, расположенном в махалле "Омонбой", вспыхнул пожар.
Пламя удалось потушить вовремя, благодаря оперативным действиям спасателей МЧС, которые тут же прибыли на вызов.
Отмечается, что огонь распространился на территории в 200 квадратных метров. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, сообщили в МЧС.