Рогун - в цифрах

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил в пятницу, 16 ноября, работу первого агрегата Рогунской ГЭС, которую строили с 1976 года. Власти республики рассчитывают получить новый мощный источник экспорта.

Рогунская гидроэлектростанция - девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах восточнее Душанбе. По проекту ГЭС состоит из шести агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 МВт.

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Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции составит 335 метров.

Она будет самой высокой в мире среди ГЭС подобного типа. Суммарная проектная мощность станции составляет 3600 МВт, что делает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии.

Источник: Sputnik Таджикистан.

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