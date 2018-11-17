18:18 17 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Инфографика

Рогун - в цифрах

Получить короткую ссылку
98 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Фото: Sputnik / Асылбек уулу Данияр

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил в пятницу, 16 ноября, работу первого агрегата Рогунской ГЭС, которую строили с 1976 года. Власти республики рассчитывают получить новый мощный источник экспорта.

Рогунская гидроэлектростанция - девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах восточнее Душанбе. По проекту ГЭС состоит из шести агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 МВт.

Подготовка к открытию Рогунской ГЭС в Таджикистане
Sputnik / Amir Isaev
Последняя мегастройка СССР: как Рогун станет точкой роста для ЦА

Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции составит 335 метров.

Она будет самой высокой в мире среди ГЭС подобного типа. Суммарная проектная мощность станции составляет 3600 МВт, что делает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии.

Источник: Sputnik Таджикистан.

Исторический момент: Рахмон запустил Рогунскую ГЭС >>>

 




Еще инфографика

  • Как не погибнуть от угарного газа
    Последнее обновление: 12:20 12.11.2018
    12:20 12.11.2018

    Как не погибнуть от угарного газа

    Угарный газ очень коварен. Он не имеет запаха, а образовываться может везде, где есть процесс горения. Каковы правила использования газовых приборов, куда следует сообщить об утечке, как распознать отравление угарным газом и оказать первую помощь — смотрите в нашей инфографике.

    553
  • Новые тарифы на газ, свет, воду и топливо
    Последнее обновление: 12:24 09.11.2018
    12:24 09.11.2018

    Новые цены на бензин и тарифы на свет и газ

    В Узбекистане с 16 ноября повышаются тарифы на электроэнергию и газ, а также цены на бензин. Кроме того, в качестве эксперимента в отдельном районе Ташкента вводится базовая норма потребления на свет и отопление. Кто будет платить за энергоресурсы больше и на сколько, смотрите в нашей инфографике.

    12118
  • Тарелка супа в разных странах
    Последнее обновление: 12:33 06.11.2018
    12:33 06.11.2018

    Сколько платят за тарелку супа жители разных стран

    Специалисты Всемирной продовольственной программы подсчитали, сколько процентов от ежедневного дохода придется потратить на тарелку супа жителям разных стран.

    495
  • А судьи что
    Последнее обновление: 13:11 03.11.2018
    13:11 03.11.2018

    В борьбе за справедливость: отчет Верховного суда

    Верховный суд Узбекистана отчитался о работе за 9 месяцев 2018 года.

    293

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Верховного суда Азербайджана, фото из архива
    А судьи где?

    Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.

  • Места силы: где искать мистические точки Минской области
    Места силы

    Куда современные белорусы ходят с жертвоприношениями, где просят избавить от слепоты, подарить хорошего мужа и облегчить роды, разбирался Sputnik.

  • Георгий Мурадов
    Взаимный интерес

    По каким вопросам Крым и Абхазия начнут сотрудничать уже в ближайшее время, рассказал зампредседателя Совета министров Республики Крым.

  • Премьер-министр Молдовы Павел Филип, архивное фото.
    С критикой не согласен

    Премьер-министр Молдовы заявил, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом.

  • Дом Стенбока
    Серьезный удар

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал факт кризиса в правительстве республики из-за ситуации вокруг соглашения ООН о миграции.

  • Встреча президента РЮО с депутатами Госдумы РФ
    Опасное соседство

    Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Советская мода: главные тренды ушедшей эпохи
Высший пилотаж Русских Витязей на авиасалоне в Бахрейне
"Русские витязи" изумили Бахрейн - видео уникального шоу
Рогун - в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054