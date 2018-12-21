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Как открыть и с чем сочетать главный новогодний напиток

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Шампанское обязательно присутствует на большинстве новогодних столов.

Бутылочка игристого вина стала для многих незаменимым атрибутом праздника.

Именно шампанское принято пить под бой новогодних курантов.

Все о главном новогоднем напитке в инфографике РИА Новости.




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