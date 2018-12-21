Как открыть и с чем сочетать главный новогодний напиток

Бутылочка игристого вина стала для многих незаменимым атрибутом праздника.
Именно шампанское принято пить под бой новогодних курантов.
Все о главном новогоднем напитке в инфографике РИА Новости.
Шампанское обязательно присутствует на большинстве новогодних столов.
Бутылочка игристого вина стала для многих незаменимым атрибутом праздника.
Именно шампанское принято пить под бой новогодних курантов.
Все о главном новогоднем напитке в инфографике РИА Новости.
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Казахстанские полицейские нашли в одной из квартир Актау полтонны осетрины, добытой браконьерским способом.
Известный немецкий фотограф представил завораживающие снимки, сделанные во время путешествия по Кыргызстану.
Власти Таджикистана приняли решение о наказании участников бунта в колонии Худжанда, в результате которого погибли 50 заключенных.