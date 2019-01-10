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Первая трехуровневая развязка в Узбекистане

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В Ташкенте на пересечении улиц Ахангаран и Паркент возводится первая в стране трехуровневая транспортная развязка.

На первом этапе строительства запланировано построить тоннель длиной в 484 метра, шириной 26,7 метра и вертикальным габаритом 5,5 метра. Каждое направление автомобильного проезда будет трехполосным. Данный участок пути будет оснащен системами освещения и водоотведения.

На втором этапе строительства планируется возвести кругообразный путепровод, который в диаметре составит 50 метров, а в высоту - один метр над уровнем земли.

Намечается также восстановление моста, связывающего улицы Аэропорт-Восточный и Махтумкули и расположенного на данной территории.

Суммарная длина трехуровневого путепровода составит 618 метров, ширина - 30 метров. Круговая трасса рассчитана на шесть автомобильных полос.




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