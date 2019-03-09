Европа "стареет" - перспективы на 2050 год

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Дзюдоисты Узбекистана выиграли две золотые медали на турнире в Морокко Международный турнир серии гран-при по дзюдо в Марокко дзюдоисты из Узбекистана начали с двух золотых медалей. 31

Жестокое преступление: под Ташкентом мужчина изрезал мать и ее сына ножом В Газалкенте мужчина убил женщину и напал с ножом на ее сына-подростка. Преступника задержали. 393