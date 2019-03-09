Европа "стареет" - перспективы на 2050 год

По прогнозам ООН, к 2050 году население Европы сократится на 26 миллионов человек.
Подробности — в инфографике Sputnik Эстония.
Население Европы и других развитых стран неуклонно стареет и сокращается. Таковы данные Департамента по экономическим и социальным вопросам секретариата Организации Объединенных Наций.
По прогнозам ООН, к 2050 году население Европы сократится на 26 миллионов человек.
Подробности — в инфографике Sputnik Эстония.
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