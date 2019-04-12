Животные-космонавты: кто из зверей опередил Гагарина

Еще до первого полета человека в космос на орбите Земли успело побывать немало живых существ.

Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года, но животных и насекомых начали отправлять на орбиту еще в конце сороковых.

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До человека в космос отправляли животных, чтобы изучить влияние космического полета — перегрузки, невесомости, радиации — на живой организм.

Такие научные эксперименты позволили усовершенствовать модель ракет и сделать полет в космос безопасным.

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Например, собаки-космонавты Белка и Стрелка совершили космический полет на корабле "Спутник-5" 19 августа 1960 года.

Полет продолжался более 25 часов. За это время корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. Белка и Стрелка стали первыми животными, которые совершили орбитальный космический полет и успешно вернулись на Землю.