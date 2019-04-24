Паспорта мира: от чего зависит цвет документа

Самый распространенный цвет паспорта – красный. Документ с таким цветом обложки выбирают страны с коммунистическим прошлым или настоящим. У граждан России, Китая, Словении, Сербии, Латвии, Румынии, Польши, Грузии - красные книжицы.
Следующий по распространенности цвет - синий. Синяя обложка символизирует «новый мир». У 15 Карибских стран синие паспорта.
Паспорт большинства мусульманских стран зеленый. Например, у Узбекистана, Марокко, Саудовской Аравии, Пакистана. Зеленый считается любимым цветом пророка Мухаммеда и является символом природы и жизни. Документы различных оттенков зеленого есть и у граждан Западной Африки.
Самые редкие паспорта — паспорта с черной обложкой. Такие есть у граждан некоторых африканских стран — Ботсваны, Замбии, Бурунди, Габона, Анголы, Чада, Конго, Малави и других. Также черные паспорта у новозеландцев, потому что черный — национальный цвет Новой Зеландии.
Инфографика Sputnik объясняет, что означают цвета паспортов различных государств.