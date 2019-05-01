Рейтинг самых счастливых стран мира — где Узбекистан?

В ежегодном рейтинге счастливых стран участвуют 156 государств, которые оценивают по шести показателям. Позиция Узбекистана выглядит оптимистично.

Второй год подряд рейтинг счастливых стран возглавляет Финляндия, да и вообще страны Скандинавии традиционно на вершине подобных списков. Это выгляди вполне логичным, если учесть критерии, которые учитываются при составлении списка: размеры ВВП на душу населения, социальная поддержка граждан, продолжительность жизни, щедрость людей, уровень свободы и коррупции в государстве.

Впрочем, Узбекистан вполне достойно смотрится в этом рейтинге, занимая 41-ю строчку. Центральноазиатская республика оказалась впереди всех стран СНГ, расположившись даже выше балтийских государств.

Тройку несчастных стран составили Афганистан, ЦАР и Южный Судан.

Подробнее о самых счастливых и самых несчастных государствах мира смотрите в инфографике Sputnik Эстония.