Олимпиада-2020 в Токио: как это будет

Когда пройдут соревнования XXXII летних Олимпийских игр и когда разыграют больше всего медалей

С двадцать четвертого июля по девятое августа 2020 года в Токио пройдут XXXII летние Олимпийские игры.

На финальной стадии отбора на право провести главные спортивные соревнования планеты претендовали также Мадрид и Стамбул. Токио уже принимал Олимпийские игры в 1964 году, а в Стамбуле и Мадриде Олимпиады ранее не было.

Предполагается, что в летней Олимпиаде-2020 примут участие команды из более двухсот стран, всего более двенадцати тысяч спортсменов.

Соревнования начнутся за два дня до официальной церемонии открытия - уже двадцать второго июля пройдут соревнования по софтболу и футболу.

Больше всего медалей разыграют в "Суперсубботу" и "Золотое воскресенье" - первого и второго августа.

В этот раз программа Олимпиады пополнится новыми видами спорта: впервые пройдут соревнования по дзюдо в смешанной команде, эстафета по триатлону в смешанной команде и соревнования по стрельбе в смешанной команде. Недавно в список олимпийских видов спорта вошли также каратэ и скалолазание.

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