Sukhoi Superjet-100: характеристики и особенности

Пассажирский самолет SSJ-100 рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров.
По состоянию на апрель 2019 года, в эксплуатации находятся 139 самолетов, 106 из них – в России, 33 – за рубежом.
Воздушное судно Sukhoi Superjet-100 оснащено двумя турбовентиляторными двигателями SaM 146.
Дальность полета для базовой версии – 3048 километров, для версии с увеличенной дальностью – 4578 километров. Максимальная дальность полета (87 пассажиров Х 100 кг) – 2960 километров.
Максимальный вес без топлива – 40 000 кг. Максимальный вес топлива – 12 690 кг. Длина самолета - 29,94 метра, высота – 10,28 метра, размах крыла - 27,80 метра.
Самолет "Аэрофлота", который следовал в Мурманск из Москвы, в воскресенье, 5 мая, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета. Ему удалось сесть только со второй попытки из-за сложных погодных условий. При посадке произошло возгорание двигателей.
В результате жесткой посадки Sukhoi Superjet-100 погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 пассажиров, 33 из них удалось выжить.