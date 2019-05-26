Как выжить при пожаре в самолете

Продуманные и слаженные действия в экстренной ситуации помогут человеку спасти не только собственную жизнь, но и жизни окружающих.

Ошибки могут стоить жизни при эвакуации из самолета во время пожара.

В связи с этим мы подготовили инфографику, в которой подробно описано, как нужно вести себя в случае пожара на борту самолета и как попытаться спасти себя и своих близких.