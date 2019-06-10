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Высокая явка и уверенная победа: итоги выборов президента Казахстана

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Итоги президентских выборов в Казахстане
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В Казахстане в воскресенье, 9 июня, состоялись президентские выборы. Уверенную победу в первом туре одержал Касым-Жомарт Токаев, набравший свыше 70% голосов.

Всего за высший пост в государстве боролись семь кандидатов. Второе место с результатом около 16% занял Амиржан Косанов, а замкнула тройку лидеров единственная и первая в истории Казахстана женщина-кандидат в президенты - Дания Еспаева, за которую отдали голоса 5,2% избирателей.

Евгений Биятов
Токаев побеждает на внеочередных выборах президента Казахстана
Явка оказалась довольно высокой - 77,4%, на некоторых избирательных участках даже образовывались очереди из желающих выполнить свой гражданский долг.

После оглашения предварительных результатов президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил по телефону своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой и пожелал плодотворной работы.

Как распределились голоса между остальными кандидатами на президентский пост, смотрите в инфографике Sputnik Казахстан.




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Высокая явка и уверенная победа: итоги выборов президента Казахстана

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