Как выжить в жару: советы, которые работают

Города Узбекистана накрывают то дожди, то град, то жара. В любом случае, важно помнить, как защититься от зноя, особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем.
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Так, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует обратиться к врачу — может понадобиться корректировка лекарственной терапии. И обязательно следить за давлением.
Всем без исключения нужно пить больше воды, носить головные уборы, чаще принимать прохладный душ, носить легкую одежду из натуральных тканей.
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