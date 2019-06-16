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Как выжить в жару: советы, которые работают

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Как защититься от жары
Sputnik / Nicolai Kibich

Мы с нетерпением ждем лета, а когда оно наступает и приносит жару, хочется только одного — сидеть под кондиционером с мороженым в руке. Однако не все так просто — учеба, работа, дела. И, в конце концов, зачем вычеркивать из жизни несколько недель, а то и месяцев? Просто следуйте советам Sputnik, и будет вам счастье.

Города Узбекистана накрывают то дожди, то град, то жара. В любом случае, важно помнить, как защититься от зноя, особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем.

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Так, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует обратиться к врачу — может понадобиться корректировка лекарственной терапии. И обязательно следить за давлением.

Всем без исключения нужно пить больше воды, носить головные уборы, чаще принимать прохладный душ, носить легкую одежду из натуральных тканей. 

Больше советов — в инфографике Sputnik Молдова.

Теги:
вода, еда, здоровье, жара



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