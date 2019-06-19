Рейтинг свободы СМИ - 2019: на каком месте Узбекистан

Члены партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ к веб-сайту информационного агентства Sputnik Литва.
Вместе с тем, вчера был международная организация "Репортеры без границ" опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы в мире.
Предложение литовских депутатов о запрете доступа к Sputnik Литва не помешало организации расположить Литву на 30 месте рейтинга свободы прессы.
Чем ниже значение индекса в таблице, тем легче журналистам добывать, передавать и распространять информацию.
В первую тройку вошли Норвегия, Финляндия и Швеция. По мнению организации, в этих странах СМИ имеют наибольшую свободу.
Узбекистан расположился на 160-м месте, оставив позади Таджикистан (161) и Туркменистан (180).
Из стран бывшего СНГ выше всех оказались Эстония (11), Латвия (24) и Литва (30).