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Рейтинг свободы СМИ - 2019: на каком месте Узбекистан

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Какое место занял Узбекистан ежегодном рейтинге свободы прессы в мире.

Члены партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ к веб-сайту информационного агентства Sputnik Литва.

Вместе с тем, вчера был международная организация "Репортеры без границ" опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы в мире.

Предложение литовских депутатов о запрете доступа к Sputnik Литва не помешало организации расположить Литву на 30 месте рейтинга свободы прессы.

Чем ниже значение индекса в таблице, тем легче журналистам добывать, передавать и распространять информацию.

В первую тройку вошли Норвегия, Финляндия и Швеция. По мнению организации, в этих странах СМИ имеют наибольшую свободу. 

Здание высшего законодательного органа Литвы - Сейм Литовской Республики в Вильнюсе.
Алексей Витвицкий
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Центральной Азии дела обстоят иначе. Тут "свободнее всех" оказался Кыргызстан, заняв 83-е место. Казахстан очутился на 158-м месте.

Узбекистан расположился на 160-м месте, оставив позади Таджикистан (161) и Туркменистан (180).

Из стран бывшего СНГ выше всех оказались Эстония (11), Латвия (24) и Литва (30).

Теги:
журналистика, журналисты, журналисты, Журналист, журнал, СМИ, СМИ, свобода слова, свобода



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