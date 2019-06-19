Рейтинг свободы СМИ - 2019: на каком месте Узбекистан

Мы с нетерпением ждем лета, а когда оно наступает и приносит жару, хочется только одного — сидеть под кондиционером с мороженым в руке. Однако не все так просто — учеба, работа, дела. И, в конце концов, зачем вычеркивать из жизни несколько недель, а то и месяцев? Просто следуйте советам Sputnik, и будет вам счастье.