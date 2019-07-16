Кто может получить паспорт РФ по "упрощенке"

Кому предстоит проходить все ступени в общем порядке, а кому собрать лишь часть документов, читайте в инфографике РИА Новости.
Согласно законодательству, есть несколько категорий лиц, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке
Кому предстоит проходить все ступени в общем порядке, а кому собрать лишь часть документов, читайте в инфографике РИА Новости.
В Узбекистане создадут новую программу развития туризма, ежегодный поток гостей из других стран должен вырасти до 9 миллионов человек.
Американский сейсмолог Чарльз Фрэнсис Рихтер в 1935 году предложил использовать для оценки силы землетрясений специальную шкалу. Она применяется до сих пор.
В разгар купального сезона необходимо помнить правила поведения на воде, которые уберегут от трагедии вас и ваших соседей по пляжу.
Ирбис или снежный барс обитает на территории 12 государств, включая Узбекистан.
По мнению представителя авиакомпании, снятие ограничений позволит вернуть "прежние экономические расчеты, которые закладывались при полетах в данном направлении".
В 2:30 начнется максимальная фаза затмения, когда 66% поверхности Луны закроется тенью.
Ранее Валиев занимал должность прокурора Бухарской области.