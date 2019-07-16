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Кто может получить паспорт РФ по "упрощенке"

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Кто может получить паспорт РФ по упрощенке
© Sputnik / Sputnik

Согласно законодательству, есть несколько категорий лиц, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке

Кому предстоит проходить все ступени в общем порядке, а кому собрать лишь часть документов, читайте в инфографике РИА Новости.




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Кто может получить паспорт РФ по упрощенке
Кто может получить паспорт РФ по "упрощенке"

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