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Получи и спи спокойно: плюсы удостоверения самозанятого в Узбекистане

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Зачем в Узбекистане получать удостоверение самозанятого
© Sputnik /

С сентября работающие на себя узбекистанцы смогут обзавестись специальными удостоверениями — для самозанятых. Обладатели этого документа получат значительные преимущества.

Получить удостоверение можно в органах по труду на платной основе. Стоимость документа составит от 0,5 до 4,5 МРЗП — в зависимости от срока его действия.

Доходы самозанятых не будут облагаться налогом, а с приближением пенсионного возраста им не придется переживать из-за нескольких лет, проведенных в тени. Кроме того, после легализации деятельности они смогут получать микрокредиты и бесплатно учиться в центрах профессионального образования.

Подробнее о том, кого можно считать самозанятым, как получить удостоверение и какие еще преимущества оно дает — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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Теги:
Узбекистан, самозанятые, работа



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