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Где пройдут праздничные мероприятия на Курбан-Хайит в Москве и МО — карта

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© Данияр Асылбек уулу

В этом году один из главных мусульманских праздников выпадает на 11 августа. Для тех узбекистанцев, которые по разным обстоятельствам встретят этот день не на родине, а в Москве, предлагаем карту с местами проведения намазов.

На интерактивной карте обозначены места проведения намазов, а также площадки, где разрешены жертвоприношения. По договоренности администрации Москвы и мусульманских общин, жертвоприношения возможны только за пределами российской столицы на специально оборудованных территориях.

© ГУВД г. Ташкента.
В Ташкенте на Курбан-хайит перекроют несколько дорог
Помимо мусульманских мечетей праздничные службы в городе пройдут еще на двух дополнительных площадках: в павильоне № 2 Парка культуры и отдыха "Сокольники" (5-й Лучевой просек, дом 5-а, строение 4) и на футбольном поле в Братеевском каскадном парке (ул. Борисовские пруды, дом 31).

Подробнее о местах проведения праздника Курбан Хайит в российской столице смотрите в инфографике Sputnik Таджикистан.




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Где пройдут праздничные мероприятия на Курбан-Хайит в Москве и МО — карта

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