Все, что нужно знать о тонировке в Узбекистане

О новых правилах, требованих, порядке получения разрешения, условиях для физических и юридических лиц - в новой инфографике Sputnik Узбекистан.

Постановлением о дополнительных мерах по упорядочению эксплуатации транспортных средств с тонированными стеклами правительство в разы сократило стоимость платежей.

Полная тонировка обойдется физическому лицу и юридическому в 50 БЗВ, а для юридических лиц иностранных государств - 80 БЗВ.

Где в Ташкенте подать заявление на тонировку автомобиля >>>

Кроме того, теперь разрешение на установку тонировки могут получить автобусы, микроавтобусы и минивэны, занимающиеся перевозкой туристов. Необходимо учесть, что тонировка без ограничения светопропускаемости разрешена только на задние и боковые стекла.

На передних боковых стеклах легковых автомобилей, а также на боковых стеклах туристических автобусов светопропускаемость тонировки должна быть не ниже 50%. При этом важно отметить, что без какого-либо разрешения допускается тонировка заднего лобового стекла.

Уже утверждены специальные голограммы, подтверждающие легальную установку тонировки, - размещать их необходимо на верхней части переднего лобового стекла автомобиля со стороны пассажира.