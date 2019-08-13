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Все, что нужно знать о тонировке в Узбекистане

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О новых правилах, требованих, порядке получения разрешения, условиях для физических и юридических лиц - в новой инфографике Sputnik Узбекистан.

Постановлением о дополнительных мерах по упорядочению эксплуатации транспортных средств с тонированными стеклами правительство в разы сократило стоимость платежей.

Полная тонировка обойдется физическому лицу и юридическому в 50 БЗВ, а для юридических лиц иностранных государств - 80 БЗВ.

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Кроме того, теперь разрешение на установку тонировки могут получить автобусы, микроавтобусы и минивэны, занимающиеся перевозкой туристов. Необходимо учесть, что тонировка без ограничения светопропускаемости разрешена только на задние и боковые стекла.

Тонировка автомобиля
© Sputnik / Руслан Кривобок
ГУВД показало голограммы о разрешении на тонировку автомобиля
На передних боковых стеклах легковых автомобилей, а также на боковых стеклах туристических автобусов светопропускаемость тонировки должна быть не ниже 50%. При этом важно отметить, что без какого-либо разрешения допускается тонировка заднего лобового стекла.

Уже утверждены специальные голограммы, подтверждающие легальную установку тонировки, - размещать их необходимо на верхней части переднего лобового стекла автомобиля со стороны пассажира.

Теги:
тонировка



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