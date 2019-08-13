Все, что нужно знать о тонировке в Узбекистане

Постановлением о дополнительных мерах по упорядочению эксплуатации транспортных средств с тонированными стеклами правительство в разы сократило стоимость платежей.
Полная тонировка обойдется физическому лицу и юридическому в 50 БЗВ, а для юридических лиц иностранных государств - 80 БЗВ.
Где в Ташкенте подать заявление на тонировку автомобиля >>>
Кроме того, теперь разрешение на установку тонировки могут получить автобусы, микроавтобусы и минивэны, занимающиеся перевозкой туристов. Необходимо учесть, что тонировка без ограничения светопропускаемости разрешена только на задние и боковые стекла.
Уже утверждены специальные голограммы, подтверждающие легальную установку тонировки, - размещать их необходимо на верхней части переднего лобового стекла автомобиля со стороны пассажира.