Главные итоги первых 6 месяцев 2019 года - инфографика

О главных итогах первого полугодия - узнайте в нашей инфографике.

Расширенное совещание по итогам первого полугодия под председательством президента состоялось в Ташкенте.

В совещании приняли участие руководители палат Олий Мажлиса, премьер-министр, председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента, главы министерств, ведомств, хозяйственных объединений и коммерческих банков.

Экономика

Отмечается, что в первом полугодии объем валового внутреннего продукта вырос на 5,8 процента, производства промышленной продукции – на 6,9 процента. В распоряжении местных бюджетов осталось свыше 2,6 триллиона сумов или в 1,5 раза больше средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы бюджета составили почти 51 триллион сумов или выполнены на 109 процентов относительно прогноза.

Президент считает необходимым кардинально реформировать банковскую систему, внедрить современные виды банковских услуг и повысить их качество. Особое внимание Мирзиёев уделил вопросу предотвращения резкого роста цен.

Инфляция за первые 6 месяцев составила 5,6%, что не превысило прогнозы.

Затронут также вопрос повышения роли промышленности в экономике. Этот показатель за последнее время вырос с 26% до 30%, но, по мнению президента, это все еще не соответствует масштабу начатых реформ.