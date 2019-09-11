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Дети и дорога: как обеспечить безопасность

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Как обезопасить ребенка по дороге в школу
Sputnik Латвия

Летние каникулы позади, и теперь дети чаще будут появляться на дорогах. Обезопасить их от несчастных случаев — прямая обязанность родителей.

Если ребенок ходит в школу один, следует заранее изучить с ним маршрут и рассказать о правилах поведения около проезжей части.

Объясните чаду, насколько важно перед переходом через дорогу оторваться от экрана смартфона и снизить громкость в наушниках. Ребенок должен привыкнуть устанавливать зрительный контакт с водителями, чтобы убедиться, что они его видят и пропускают.

Особую опасность представляют нерегулируемые пешеходные переходы. Важно напомнить, что маневренность грузовых автомобилей ниже, а тормозной путь длиннее.

Больше советов — в инфографике Sputnik Латвия.

И помните, уважаемые взрослые: важно показывать ребенку правильный пример, чтобы у него не было соблазнов перебегать дорогу на красный свет, как это делают папа или мама, когда очень торопятся. Исключительных случаев, когда речь идет о безопасности, быть не должно.

Теги:
безопасность, Школа, инфографика, автомобилисты, ПДД, дети



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