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От свистка до свистка: что успел Эктор Купер в сборной Узбекистана

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Результаты работы Эктора Купера в сборной Узбекистана
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Ассоциация футбола Узбекистана расторгла контракт с аргентинским тренером Эктором Купером. Наставник "Белых волков" успел провести в отборочном цикле ЧМ-2022 только один матч - против Палестины.

Купер проработал главным тренером национальной сборной чуть более года - с августа 2018-го по сентябрь 2019 года. За это время под его руководством команда сыграла 17 официальных матчей, одержав семь побед и потерпев шесть поражений. Последнее - от сборной Палестины (0:2), по-видимому, оказалось решающим фактором в пользу расторжения контракта.

Рулевым команды назначен Вадим Абрамов.

О непростых кадровых перипетиях узбекского футбола в разных отборочных циклах смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан




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От свистка до свистка: что успел Эктор Купер в сборной Узбекистана

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