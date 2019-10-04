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Что изменилось в налоговой системе Узбекистана

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Налог на добавленную стоимость с 1 октября 2019 года упал с 20 до 15%, что повлекло за собой снижение поступлений в гос. казну на 30%. Но при этом будет способствовать увеличению количества налогоплательщиков и соответственно дополнительным поступлениям в бюджет.

Эксперты сопоставили плюсы и минусы новой налоговой реформы в Узбекистане. Какой эффект она произведет на экономику страны, как повлияет на развитие бизнес-процессов?

В числе нововведений, призванных изменить подход к системе налогообложения, - новые ставки, отмена льгот и упрощение процедур. Подробнее о предполагаемом результате реформы рассказали эксперты. 

Подпись документов
Pixabay
Мирзиёев снизил НДС до 15%

К примеру, налог на добавленную стоимость с 1 октября 2019 года упал с 20 до 15%.

Это повлечет за собой снижение поступлений в государственную казну на 30%, но при этом будет способствовать увеличению числа налогоплательщиков, развитию бизнеса и соответственно дополнительным поступлениям в бюджет.

Эксперт: снижение НДС – шаг навстречу бизнесу >>

Какие ещё итоги прогнозируют специалисты сферы налогооблажения - смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, Государственный налоговый комитет



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