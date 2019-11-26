Невесомое богатство: кому и сколько хлопка поставляет Узбекистан

В последнее воскресенье ноября в стране отмечается праздник хлопка, который связан с завершением кампании по сбору белого золота.

В Узбекистане его называют золотом, добавляя эпитет "белое", чтобы ассоциация получилась яркая и светлая, потому что этот продукт - национальная гордость.

Изделия из хлопка экологичны и всегда очень качественны, такая одежда признана безопасной для кожи. Ведь натуральные волокна позволяют ткани "дышать" и при этом хорошо впитывают влагу.

Узбекистан занимает ведущую позицию среди поставщиков хлопка на мировом рынке. В нашей инфографике вы сможете ознакомиться с некоторыми статистическими данными, которые иллюстрируют темпы развития сферы за последнее десятилетие.

В последнее воскресенье ноября в стране отмечается праздник хлопка, который связан с завершением кампании по сбору белого золота.

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Сейчас в республике разрабатывается единая автоматизированная система обязательного учета и мониторинга объемов хлопковолокна, которое производится на всех узбекских хлопкоочистительных предприятиях. Так реализуются меры по развитию хлопково-текстильного производства.

Также производители сельскохозяйственной продукции в Узбекистане на законодательном уровне получат помощь и субсидии на покрытие части расходов.