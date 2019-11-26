16:48 26 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Инфографика

Невесомое богатство: кому и сколько хлопка поставляет Узбекистан

Получить короткую ссылку
114 0 0
Новости
Все новости
Все новости
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images//1287/82/12878275.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20191126/12878712/Nevesomoe-bogatstvo-komu-i-skolko-khlopka-postavlyaet-Uzbekistan.html

В последнее воскресенье ноября в стране отмечается праздник хлопка, который связан с завершением кампании по сбору белого золота.

В Узбекистане его называют золотом, добавляя эпитет "белое", чтобы ассоциация получилась яркая и светлая, потому что этот продукт - национальная гордость.

Урожай хлопчатника
CC BY-SA 2.0 / t_y_l / P9080992
Без химии: в Узбекистане научились выращивать новый хлопок

Изделия из хлопка экологичны и всегда очень качественны, такая одежда признана безопасной для кожи. Ведь натуральные волокна позволяют ткани "дышать" и при этом хорошо впитывают влагу. 

Узбекистан занимает ведущую позицию среди поставщиков хлопка на мировом рынке. В нашей инфографике вы сможете ознакомиться с некоторыми статистическими данными, которые иллюстрируют темпы развития сферы за последнее десятилетие.

В последнее воскресенье ноября в стране отмечается праздник хлопка, который связан с завершением кампании по сбору белого золота.

Хлопок по науке: Мирзиёев посетил фермерское хозяйство >>

Сейчас в республике разрабатывается единая автоматизированная система обязательного учета и мониторинга объемов хлопковолокна, которое производится на всех узбекских хлопкоочистительных предприятиях. Так реализуются меры по развитию хлопково-текстильного производства.

Также производители сельскохозяйственной продукции в Узбекистане на законодательном уровне получат помощь и субсидии на покрытие части расходов.

 

Теги:
Узбекистан, хлопок



Еще инфографика

  • Население стран СНГ за последние 60 лет
    Последнее обновление: 16:00 22.11.2019
    16:00 22.11.2019

    Население стран СНГ: цифры за последние 60 лет

    Нижняя плата парламента Узбекистана приняла закон "О переписи населения" в третьем чтении. Согласно документу, всенародная перепись населения будет проведена в 2022 году. А сколько людей проживало в СНГ в последние 60 лет - в нашей инфографике.

    337
  • Кто готов стать депутатом
    Последнее обновление: 16:23 20.11.2019
    16:23 20.11.2019

    Кандидаты в депутаты Олий Мажлиса: кто они?

    Центризбирком Узбекистана зарегистрировала кандидатов на парламентские выборы. Все пять партий представили по 150 претендентов.

    434
  • Военное сотрудничество России и Узбекистана
    Последнее обновление: 18:16 12.11.2019
    18:16 12.11.2019

    Военное сотрудничество Узбекистана и РФ в цифрах

    Борьба с терроризмом предполагает, прежде всего, оснащение армии и других силовых структур новейшими оружием и военной техникой.

    603
  • Нападение вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод
    Последнее обновление: 17:52 06.11.2019
    17:52 06.11.2019

    Атака боевиков на погранпост "Ишкобод": цифры и факты

    В ночь на 6 ноября вооруженная группа из 20 человек напала на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе. Пятнадцать из них были уничтожены, пятеро — схвачены.

    1174

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Пост Малоне
Пчеловод и зеленый цвет: самые яркие образы American Music Awards - фото
Тараканы и грязь: как работают торговцы в Ереване – видео
Население стран СНГ за последние 60 лет
Население стран СНГ: цифры за последние 60 лет



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться