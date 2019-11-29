Один в поле воин: пять рекордов арбитра Равшана Ирматова

Известный узбекский футбольный рефери и инструктор ФИФА Равшан Ирматов официально завершил свою карьеру, которая продолжалась 17 лет. Самые яркие события его спортивной биографии и непревзойденные достижения — в инфографике Sputnik Узбекистан.

Ирматов был футбольным арбитром 17 сезонов - с 2003 по 2019 годы. На его счету 11 матчей в финальных стадиях чемпионатов мира, 14 встреч в рамках Кубка Азии, в том числе два финальных поединка.

Рефери из Узбекистана пять раз признавался лучшим арбитром Азии.

В настоящее время Равшан Ирматов занимает пост вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана.