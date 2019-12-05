Наблюдатель на выборах: права и запреты

Единый день голосования пройдет в Узбекистане 22 декабря 2019 года. За соблюдением закона на выборах будут следить сотни наблюдателей, в том числе от Межпарламентской Ассамблеи стран – участниц СНГ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества.
Например, наблюдателю нельзя находиться в кабине или комнате для тайного голосования, когда избиратель делает свои отметки в бюллетене, оказывать влияние на граждан, распространять какие-либо агитационные материалы или литературу.
Подробнее о том, кто может стать наблюдателем, что ему разрешено и запрещено — в инфографике Sputnik Узбекистан.