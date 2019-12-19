Поделили по-министерски: как в Узбекистане потратят бюджет-2020

https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1305/15/13051521.png
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20191219/13052278/Podelili-po-ministerski-kak-v-Uzbekistane-potratyat-byudzhet-2020.html
В Узбекистане изменили систему распределения бюджетных средств: вместо отраслей и сфер деньги выделяются конкретным министерствам, комитетам, ведомствам и госструктурам на реализацию национальных проектов.
Такой принцип позволяет конкретным организациям планировать свои расходы для реализации поставленных задач.
Больше всего денег получат Минфин, Минздрав, а также Министерства образования (и дошкольного, и высшего). Из комитетов наибольшая доля поступлений приходится на Налоговый комитет и Комитет по минеральным ресурсам.
Подробную информацию о том, какие структуры какую долю бюджета получат в новом году, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.