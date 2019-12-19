Поделили по-министерски: как в Узбекистане потратят бюджет-2020

В Узбекистане изменили систему распределения бюджетных средств: вместо отраслей и сфер деньги выделяются конкретным министерствам, комитетам, ведомствам и госструктурам на реализацию национальных проектов.

Такой принцип позволяет конкретным организациям планировать свои расходы для реализации поставленных задач.

Больше всего денег получат Минфин, Минздрав, а также Министерства образования (и дошкольного, и высшего). Из комитетов наибольшая доля поступлений приходится на Налоговый комитет и Комитет по минеральным ресурсам.

Подробную информацию о том, какие структуры какую долю бюджета получат в новом году, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.