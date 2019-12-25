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Какие дороги перекрыты в Ташкенте на время новогодних праздников — карта

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Какие дороги перекроют на время новогодних праздников в Ташкенте - карта
© Sputnik /
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1310/63/13106363.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20191225/13106444/Kakie-dorogi-perekryty-v-Tashkente-na-vremya-novogodnikh-prazdnikov--karta.html

В столице Узбекистана на время новогодних праздников закрыты для движения несколько участков улиц. Подробную карту смотрите в нашей инфографике.

По данным хокимията Ташкента, несколько участков в центре города закрыты для автотранспорта в период с 23 декабря по 10 января 2020 года. В частности, станут пешеходными отрезки центральных улиц, примыкающих к площади Независимости: улица Буюк Турон – от проспекта Алишера Навои до улицы Матбуотчилар, проспект Мустакиллик – от проспекта Алишера Навои до улицы Матбуотчилар, улица Истиклол – от проспекта Амира Темура до улицы Буюк Турон, а также участок улицы Зарафшан – от проспекта Мустакиллик до улицы Истиклол.

Автомобилистов призвали быть внимательнее и выбирать маршруты объезда в эти дни.

С картой перекрытых улиц можно ознакомиться в инфографике Sputnik Узбекистан.




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