Какие дороги перекрыты в Ташкенте на время новогодних праздников — карта

В столице Узбекистана на время новогодних праздников закрыты для движения несколько участков улиц. Подробную карту смотрите в нашей инфографике.

По данным хокимията Ташкента, несколько участков в центре города закрыты для автотранспорта в период с 23 декабря по 10 января 2020 года. В частности, станут пешеходными отрезки центральных улиц, примыкающих к площади Независимости: улица Буюк Турон – от проспекта Алишера Навои до улицы Матбуотчилар, проспект Мустакиллик – от проспекта Алишера Навои до улицы Матбуотчилар, улица Истиклол – от проспекта Амира Темура до улицы Буюк Турон, а также участок улицы Зарафшан – от проспекта Мустакиллик до улицы Истиклол.

Автомобилистов призвали быть внимательнее и выбирать маршруты объезда в эти дни.

С картой перекрытых улиц можно ознакомиться в инфографике Sputnik Узбекистан.