Главные события 2019 года в Узбекистане

Минувший год был насыщенным во всех сферах. В частности, 2019-й был богат на важные международные визиты. Так, Шавкат Мирзиёев впервые посетил Беларусь, Германию, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан и Японию. Кроме того, состоялись визиты спикеров обеих палат российского парламента в Узбекистан - сначала Ташкент посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин, а затем глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Насыщенны выдался год и для дипломатов: в РФ открылись сразу три генеральных консульства Узбекистана — во Владивостоке, Казани и Ростове-на-Дону. Помимо этого, дипломатические кадры будет готовить филиал МГИМО.
Венцом политических событий стали выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса. В ходе голосования 22 декабря узбекистанцы избрали 125 депутатов, еще 25 мест в парламенте распределят представители пяти политических партий в ходе повторных выборов 5 января 2020-го.
В культуре республика также преуспела. Пожалуй, самым знаковым достижением в этой сфере стало учреждение в мае 2019 года национального Оскаровского комитета. Теперь узбекские режиссеры смогут отправлять свои фильмы на суд американской Киноакадемии.
Каким был этот год для страны — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.