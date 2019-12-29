Главные события 2019 года в Узбекистане

Чем запомнился минувший год в политике, экономике, культуре и спорте, какие знаковые визиты и встречи состоялись, смотрите в нашей инфографике.

Минувший год был насыщенным во всех сферах. В частности, 2019-й был богат на важные международные визиты. Так, Шавкат Мирзиёев впервые посетил Беларусь, Германию, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан и Японию. Кроме того, состоялись визиты спикеров обеих палат российского парламента в Узбекистан - сначала Ташкент посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин, а затем глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Насыщенны выдался год и для дипломатов: в РФ открылись сразу три генеральных консульства Узбекистана — во Владивостоке, Казани и Ростове-на-Дону. Помимо этого, дипломатические кадры будет готовить филиал МГИМО.

Венцом политических событий стали выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса. В ходе голосования 22 декабря узбекистанцы избрали 125 депутатов, еще 25 мест в парламенте распределят представители пяти политических партий в ходе повторных выборов 5 января 2020-го.

В спорте также было немало знаковых событий, начиная с Кубка Азии по футболу и заканчивая сменой главного тренера национальной футбольной сборной и триумфом узбекистанцев на ЧМ по боксу в Екатеринбурге. В минувшем году в Узбекистан пришел большой хоккей - профессиональный клуб "Хумо" начал выступать в Высшей хоккейной лиге, а домашние игры команда проводит в новом ледовом дворце "Humo Arena".

В культуре республика также преуспела. Пожалуй, самым знаковым достижением в этой сфере стало учреждение в мае 2019 года национального Оскаровского комитета. Теперь узбекские режиссеры смогут отправлять свои фильмы на суд американской Киноакадемии.

Каким был этот год для страны — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.