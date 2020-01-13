Индекс плова - цена за порцию в регионах Узбекистана

Комитет по статистике впервые обнародовал индекс цен на порцию плова в разных регионах страны. В целом расценки колеблются от 11 до 16 тысяч сумов за тарелку.

Агентство "Узстат" взяло за основу классический рецепт с базовыми ингредиентами и промониторило, во сколько обойдется национальное блюдо в разных частях республики.

Разброс получился не совсем большим - примерно в 5 тысяч сумов.

Где самый дорогой и самый дешевый плов, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.