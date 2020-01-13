13:33 13 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.43
  • EUR10608.90
  • USD9507.89
Поиск
Инфографика

Индекс плова - цена за порцию в регионах Узбекистана

Получить короткую ссылку
5 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Индекс плова по регионам Узбекистана
© Sputnik /
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1320/57/13205705.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200113/13206809/Indeks-plova---tsena-za-portsiyu-v-regionakh-Uzbekistana.html

Комитет по статистике впервые обнародовал индекс цен на порцию плова в разных регионах страны. В целом расценки колеблются от 11 до 16 тысяч сумов за тарелку.

Агентство "Узстат" взяло за основу классический рецепт с базовыми ингредиентами и промониторило, во сколько обойдется национальное блюдо в разных частях республики.

Разброс получился не совсем большим - примерно в 5 тысяч сумов.

Где самый дорогой и самый дешевый плов, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.  

Теги:
статистика, плов, Узбекистан



Еще инфографика

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Огненный ад на земле: природная катастрофа в Австралии — душераздирающие фото
Бжания: "Задача номер один - выйти из политического кризиса"
Индекс плова по регионам Узбекистана
Индекс плова - цена за порцию в регионах Узбекистана



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться