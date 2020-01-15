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Выборы в Сенат Олий Мажлиса: порядок избрания и требования к кандидатам

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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (129)
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Порядок формирования Сената Олий Мажлиса
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200115/13228487/Vybory-v-Senat-Oliy-Mazhlisa-poryadok-izbraniya-i-trebovaniya-k-kandidatam.html

Согласно законодательству Узбекистана, не позднее чем через месяц после парламентских выборов формируется новый состав верхней палаты парламента.

Выборы в Сенат Олий Мажлиса назначены на 16-17 января. Из 100 представителей верхней палаты парламента 84 выбираются депутатам всех регионов по шесть человек от каждой области. Еще 16 сенаторов назначает президент республики.

Заседанисе сената Олий Мажлис
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Названы даты выборов в Сенат Олий Мажлиса
К претендентам предъявляются следующие требования: возраст не моложе 25 лет на момент избрания, узбекское гражданство, срок проживания на территории республики не менее пяти последних лет.

Сенаторам запрещено совмещать свою деятельность с депутатской.

Подробнее о процедуре формирования верхней палаты узбекского парламента смотрите в нашей инфографике.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (129)
Теги:
Парламент, выборы, Сенат Олий Мажлиса, Узбекистан



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