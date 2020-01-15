Выборы в Сенат Олий Мажлиса: порядок избрания и требования к кандидатам

Согласно законодательству Узбекистана, не позднее чем через месяц после парламентских выборов формируется новый состав верхней палаты парламента.

Выборы в Сенат Олий Мажлиса назначены на 16-17 января. Из 100 представителей верхней палаты парламента 84 выбираются депутатам всех регионов по шесть человек от каждой области. Еще 16 сенаторов назначает президент республики.

К претендентам предъявляются следующие требования: возраст не моложе 25 лет на момент избрания, узбекское гражданство, срок проживания на территории республики не менее пяти последних лет.

Сенаторам запрещено совмещать свою деятельность с депутатской.

Подробнее о процедуре формирования верхней палаты узбекского парламента смотрите в нашей инфографике.