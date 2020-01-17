Статистика ДТП в Узбекистане за первую декаду января

В республике на регулярной основе намерены публиковать данные по дорожно-транспортным происшествиям. Первая статистика охватывает период с 1 по 10 января.

По данным МВД, в первые дни 2020 года на дорогах страны произошло 107 аварий, в которых пострадали 100 человек. Жертвами ДТП стали 35 граждан. В подавляющем большинстве дорожно-транспортных происшествий виноваты водители и лишь в четырех случаях — пешеходы.

Статистику по регионам смотрите в нашей инфографике.

Самое резонансное и тяжелое по последствиям ДТП произошло в Ташкенте 9 января. Водитель BMW на большой скорости врезался в автомобиль "Лачетти". В итоге автомобиль загорелся - в огне погибли два человека, еще двое оказались в больнице.