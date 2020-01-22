Обновился и "повзрослел": как изменился парламент Узбекистана

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В Узбекистане сформированы две палаты Олий Мажлиса. Примечательно, что состав Сената обновился более чем на 80%, а Законодательная палата - на три четверти.
Стали известны имена почти всех парламентариев нового созыва (трех сенаторов еще должен назначить президент страны). Sputnik Узбекистан сопоставил, как изменились обе палаты по сравнению с 2015 годом.
Во-первых, подавляющее большинство депутатов и сенаторов - это новые персоны. В общей сложности парламент на 4/5 состоит из новых членов. Больше стало и представительниц прекрасного пола: в нижней палате их уже треть от общего состава, а в Сенате - 25% (с учетом 97 на данный момент утвержденных представителей).
Что касается среднего возраста, то обе палаты "повзрослели" в среднем на три года по сравнению с прошлым созывом: 46 и 57 лет соответственно против 43 и 54 в 2015-м.
Партийный состав депутатов изменился незначительно - сохранили свои позиции экологи и представители "Миллий тикланиш" (15 и 36 мандатов соответственно). Расширила свое присутствие партия УзЛиДеП (53 места против 52 в 2015-м), а парламентариев от "Адолат" стало на четыре больше — 24 вместо 20. Отрицательный результат лишь у НДПУ - 22 депутата вместо 27 в прошлом созыве.
Что касается состава Сената, то в семи регионах сменились все шесть представителей верхней палаты и только в Каракалпакстане — всего двое.
Чем отличается Олий Мажлис, избранный при Шавкате Мирзиёеве, от парламента, сформированного во времена Ислама Каримова, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.