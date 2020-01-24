23:08 24 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Срочно:
Инфографика

Какие слова чаще всего звучали в послании Мирзиёева Олий Мажлису

Получить короткую ссылку
Тема:
Послание президента Узбекистана палатам Олий Мажлиса (20)
9020
Новости
Все новости
Все новости
Послание Шавката Мирзиёева палатам Олий Мажлиса
© Sputnik /
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1329/70/13297013.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200124/13297193/Kakie-slova-chasche-vsego-zvuchali-v-poslanii-Mirzieva-Oliy-Mazhlisu.html

В конгресс-холле Tashkent City Шавкат Мирзиёев огласил послание обеим палатам Олий Мажлиса. Sputnik нашел и посчитал наиболее часто употребляемые президентом слова во время трехчасовой речи.

Глава государства за почти три часа своего выступления коснулся всех без исключения сфер жизни общества. Он поручил парламентариям и правительству в ближайший год решить наиболее острые проблемы в экономике, социальной сфере, культуре и спорте. Особое внимание Шавкат Мирзиёев уделил международной политике.

Словарный анализ текста обращения показал, что чаще всего звучало слово "год" ()127 раз). Местоимение "наш" узбекский лидер произнес 73 раза, слово "система" — 55. Четвертым по частоте использования оказалось слово "необходимо" — 52 упоминания.

В десятку самых часто встречающихся в речи президента слов также вошли "мы", "новый", "должны", "развитие", "работа", "государственный" и  "международный" (около 40 упоминаний).

Подпись документов
© Foto : jarmoluk
В Узбекистане примут закон об управлении внешним долгом - президент
Кроме того, в выступлении главы государства часто звучали слова "задача", "мера", "реформа", "программа", "закон" и проект, а также "население", "человек", "социальный" и "современный".

Среди наиболее употребляемых в послании глаголов оказались "разрабатывать" и "создавать". 

Что касается морфологии речи президента, то, как и подобает официально-деловому стилю, больше всего в ней существительных — почти 4 тысячи слов. На втором месте по количеству упоминаний идут прилагательные - менее 2 тысяч. 

О чем больше всего говорил Шавкат Мирзиёев, обращаясь к палатам Олий Мажлиса, смотрите в нашей инфографике.

Тема:
Послание президента Узбекистана палатам Олий Мажлиса (20)
Теги:
Реформы, выступление, Парламент, Мирзиёев, Узбекистан



Еще инфографика

  • Голосование депутатов за кандидатуры министров
    Последнее обновление: 19:16 23.01.2020
    19:16 23.01.2020

    Рейтинг министров по числу голосов депутатов

    Законодательная палата одобрила кандидатуры членов правительства Узбекистана. Однако уровень поддержки оказался неодинаковым.

    323
  • Как изменился парламент Узбекистана после выборов
    Последнее обновление: 13:32 22.01.2020
    13:32 22.01.2020

    Как изменился парламент Узбекистана — статистика

    В Узбекистане сформированы две палаты Олий Мажлиса. Примечательно, что состав Сената обновился более чем на 80%, а Законодательная палата - на три четверти.

    424
  • Новый состав Сената Олий Мажлиса
    Последнее обновление: 20:02 18.01.2020
    20:02 18.01.2020

    Кто вошел в новый состав Сената Олий Мажлиса

    В Узбекистане прошли выборы в верхнюю палату парламента. Еще 13 сенаторов назначил президент республики, три кандидатуры будут объявлены позже.

    1393
  • Статистика ДТП в Узбекистане за первую декаду января
    Последнее обновление: 18:48 17.01.2020
    18:48 17.01.2020

    Статистика ДТП в Узбекистане с 1 по 10 января

    В республике на регулярной основе намерены публиковать данные по дорожно-транспортным происшествиям. Первая статистика охватывает период с 1 по 10 января.

    567

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Акчакуль, здесь туристы могут покататься на верблюдах
Нетронутые красоты: обворожительные снимки из пустыни Каракалпакстана
ЦРУ рассекретило документы о Бандере. Сигнал Украине и странам Балтии?
"Агент Гитлера": США напомнили Украине, что Бандера — преступник
Послание Шавката Мирзиёева палатам Олий Мажлиса
Какие слова чаще всего звучали в послании Мирзиёева Олий Мажлису



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться