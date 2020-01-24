Какие слова чаще всего звучали в послании Мирзиёева Олий Мажлису

В конгресс-холле Tashkent City Шавкат Мирзиёев огласил послание обеим палатам Олий Мажлиса. Sputnik нашел и посчитал наиболее часто употребляемые президентом слова во время трехчасовой речи.

Глава государства за почти три часа своего выступления коснулся всех без исключения сфер жизни общества. Он поручил парламентариям и правительству в ближайший год решить наиболее острые проблемы в экономике, социальной сфере, культуре и спорте. Особое внимание Шавкат Мирзиёев уделил международной политике.

Словарный анализ текста обращения показал, что чаще всего звучало слово "год" ()127 раз). Местоимение "наш" узбекский лидер произнес 73 раза, слово "система" — 55. Четвертым по частоте использования оказалось слово "необходимо" — 52 упоминания.

В десятку самых часто встречающихся в речи президента слов также вошли "мы", "новый", "должны", "развитие", "работа", "государственный" и "международный" (около 40 упоминаний).

Кроме того, в выступлении главы государства часто звучали слова "задача", "мера", "реформа", "программа", "закон" и проект, а также "население", "человек", "социальный" и "современный".

Среди наиболее употребляемых в послании глаголов оказались "разрабатывать" и "создавать".

Что касается морфологии речи президента, то, как и подобает официально-деловому стилю, больше всего в ней существительных — почти 4 тысячи слов. На втором месте по количеству упоминаний идут прилагательные - менее 2 тысяч.

О чем больше всего говорил Шавкат Мирзиёев, обращаясь к палатам Олий Мажлиса, смотрите в нашей инфографике.