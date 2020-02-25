Российское образование для Узбекистана и стран СНГ

Узбекистан входит в пятерку стран по числу студентов, обучающихся в РФ. Еще несколько тысяч граждан получают российское в филиалах вузов.

По данным министерства образования России, сейчас в РФ насчитывается почти 33 тысячи студентов из Узбекистана, четвертая часть из которых получает стипендию. Больше всего узбекистанцев учится в Москве, Татарстане и Санкт-Петербурге.

В филиалах российских вузов на территории республики сейчас получают знания более 2 тысяч юношей и девушек. К уже функционирующим 10 учебным заведениям с российским участием в 2020-м добавиться еще как минимум три.

Сейчас Узбекистан занимает пятое место среди стран по количеству обучающихся в российских филиалах, уступая Кыргызстану, Таджикистану, Казахстану и Беларуси.

Во время очередного визита в Ташкент глава МИД России Сергей Лавров озвучил журналистам просьбу от узбекской стороны об увеличении квоты на бюджетное образование для узбекских студентов. На 2019/2020 учебный год она составляет 223 места, такой же показатель сохранится и в следующем учебном году.

На прошедшей в начале февраля пресс-конференции недавно назначенный министр образования РФ Валерий Фальков заявил, что количество бюджетных мест для иностранцев с каждым годом будет расти, но при соблюдении необходимых для их обучения условий.

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