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Ипотека в Узбекистане: требования к заемщикам и банкам

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Требования к ипотеке для заемщиков и банков
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200306/13613130/Ipoteka-v-Uzbekistane-trebovaniya-k-zaemschikam-i-bankam.html

Центральный банк Узбекистана обнародовал требования к финансовым учреждениям, которые имеют право выдавать кредиты на жилье. Также четко прописаны критерии для потенциальных заемщиков.

В республике совершенствуется порядок жилищного кредитования. в том числе, прописываются четкие стандарты для самих банков и для потенциальных заемщиков.

Так, кредит на жилье может получить гражданин в возрасте от 18 до 50 лет, имеющий стабильный заработок и постоянную работу, а также погасившие все ранее имевшиеся задолженности. При этом ежемесячный платеж не должен превышать 70% от регулярного дохода.

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Sputnik / Евгений Самарин
ЦБ опубликовал список требований к тем, кто хочет взять ипотеку
К банкам также есть требования, в том числе рейтинг не ниже "B" или "B2" согласно международным агентствам, регулятивный капитал свыше 500 миллиардов сумов, а также отсутствие действующих санкций и положительная отчетность за последние 3 года.

При этом ЦБ отмечает, что количество выданных кредитов постепенно растет, хотя ставка по ипотеке остается довольно высокой - не менее 18% годовых.

Какие требования предъявляются сегодня к заемщику и кредитору, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан

Теги:
банки, Кредит, ипотека, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



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