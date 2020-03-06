Ипотека в Узбекистане: требования к заемщикам и банкам

В республике совершенствуется порядок жилищного кредитования. в том числе, прописываются четкие стандарты для самих банков и для потенциальных заемщиков.
Так, кредит на жилье может получить гражданин в возрасте от 18 до 50 лет, имеющий стабильный заработок и постоянную работу, а также погасившие все ранее имевшиеся задолженности. При этом ежемесячный платеж не должен превышать 70% от регулярного дохода.
При этом ЦБ отмечает, что количество выданных кредитов постепенно растет, хотя ставка по ипотеке остается довольно высокой - не менее 18% годовых.
Какие требования предъявляются сегодня к заемщику и кредитору, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.