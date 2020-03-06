Ипотека в Узбекистане: требования к заемщикам и банкам

Центральный банк Узбекистана обнародовал требования к финансовым учреждениям, которые имеют право выдавать кредиты на жилье. Также четко прописаны критерии для потенциальных заемщиков.

В республике совершенствуется порядок жилищного кредитования. в том числе, прописываются четкие стандарты для самих банков и для потенциальных заемщиков.

Так, кредит на жилье может получить гражданин в возрасте от 18 до 50 лет, имеющий стабильный заработок и постоянную работу, а также погасившие все ранее имевшиеся задолженности. При этом ежемесячный платеж не должен превышать 70% от регулярного дохода.

К банкам также есть требования, в том числе рейтинг не ниже "B" или "B2" согласно международным агентствам, регулятивный капитал свыше 500 миллиардов сумов, а также отсутствие действующих санкций и положительная отчетность за последние 3 года.

При этом ЦБ отмечает, что количество выданных кредитов постепенно растет, хотя ставка по ипотеке остается довольно высокой - не менее 18% годовых.

Какие требования предъявляются сегодня к заемщику и кредитору, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.