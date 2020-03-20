Неспортивное поведение: какие турниры отменил COVID-19

Из-за международной эпидемии нового типа коронавируса закрыты границы большинства стран, отменены несколько крупнейших мероприятий, а другие до сих пор под вопросом.

Из-за эпидемии COVID-19 уже перенесено несколько чемпионатов мира по различным видам спорта, в частности, сдвигается Евро-2020 по футболу. Под вопросом мировое первенство по хоккею и Олимпиада в Токио. МОК заявил, что пока не планирует отменять соревнований, но окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Что касается Узбекистана, то помимо тех состязаний, в которых участвуют спортсмены республики, например, плей-офф ВХЛ, непосредственно в стране отменен международный теннисный турнир в Самарканде, а также перенесен чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Неизвестно, когда теперь состоятся и отборочные поединки на ЧМ-2022 — игры планировались в марте.

Полную карту спортивных последствий от распространения коронавируса в мире смотрите в инфографике Sputnik.