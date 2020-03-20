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Неспортивное поведение: какие турниры отменил COVID-19

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (77)
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Какие мероприятия отменены или перенесены из-за COVID-19
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200320/13725820/Nesportivnoe-povedenie-kakie-turniry-otmenil-COVID-19.html

Из-за международной эпидемии нового типа коронавируса закрыты границы большинства стран, отменены несколько крупнейших мероприятий, а другие до сих пор под вопросом.

Из-за эпидемии COVID-19 уже перенесено несколько чемпионатов мира по различным видам спорта, в частности, сдвигается Евро-2020 по футболу. Под вопросом мировое первенство по хоккею и Олимпиада в Токио. МОК заявил, что пока не планирует отменять соревнований, но окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

МОК
МОК подтвердил намерение провести Олимпиаду в срок, несмотря на коронавирус
Что касается Узбекистана, то помимо тех состязаний, в которых участвуют спортсмены республики, например, плей-офф ВХЛ, непосредственно в стране отменен международный теннисный турнир в Самарканде, а также перенесен чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Неизвестно, когда теперь состоятся и отборочные поединки на ЧМ-2022 — игры планировались в марте.

Полную карту спортивных последствий от распространения коронавируса в мире смотрите в инфографике Sputnik.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (77)
Теги:
Олимпийские игры в Токио, спорт, коронавирус, Узбекистан



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Какие мероприятия отменены или перенесены из-за COVID-19
Неспортивное поведение: какие турниры отменил COVID-19



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