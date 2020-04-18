Кто придумал карантин и сколько он должен длиться

Само слово "карантин" итальянского происхождения и содержит в себе указание срока необходимой изоляции больного человека и его окружения. Этот срок - 40 дней. Именно столько, считали в Средневековье, достаточно, чтобы определить, болен человек или нет.
Первый карантин ввели в XIV веке в Венеции. Когда в Европе бушевала чума, местные власти запретили всем торговым судам подходить к бухте Святого Марка без предварительного карантина. Корабли 40 дней стояли у острова Лазаретто, и только после проверки команды направлялись в порт.
Сорокадневный срок изоляции связан не только с болезнью: во многих культурах и религиях он обозначает и иные действия. Так, на Востоке есть аналогичное понятие "чилля". В частности так называют продолжительные периоды сильной жары или мороза, когда необходимо быть особенно внимательным к здоровью.
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В религии 40 дней - это срок самого строгого поста, а также периода, после которого душа умершего попадает в рай или в ад. Именно поэтому молитвы по покойным самые важные на 40-й день.
Подробнее об истории карантина и происхождения этого понятия смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.