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Кто придумал карантин и сколько он должен длиться

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (364)
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Кто придумал карантин и сколько он должен длиться
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200418/13953128/Kto-pridumal-karantin-i-skolko-on-dolzhen-dlitsya.html

Человечество за многовековую историю постоянно сталкивалось с эпидемиями опасных болезней - чума, холера, оспа, сибирская язва и другие. На создание эффективных лекарств и сейчас уходят месяцы, а ранее на это требовались годы и века. Оставалась только изоляция.

Само слово "карантин" итальянского происхождения и содержит в себе указание срока необходимой изоляции больного человека и его окружения. Этот срок - 40 дней. Именно столько, считали в Средневековье, достаточно, чтобы определить, болен человек или нет.

Первый карантин ввели в XIV веке в Венеции. Когда в Европе бушевала чума, местные власти запретили всем торговым судам подходить к бухте Святого Марка без предварительного карантина. Корабли 40 дней стояли у острова Лазаретто, и только после проверки команды направлялись в порт. 

Сорокадневный срок изоляции связан не только с болезнью: во многих культурах и религиях он обозначает и иные действия. Так, на Востоке есть аналогичное понятие "чилля". В частности так называют продолжительные периоды сильной жары или мороза, когда необходимо быть особенно внимательным к здоровью.

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В религии 40 дней - это срок самого строгого поста, а также периода, после которого душа умершего попадает в рай или в ад. Именно поэтому молитвы по покойным самые важные на 40-й день.

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В современных реалиях жестких рамок для карантина нет. К болеющим коронавирусом или к потенциальным инфицированным применяется двухнедельный карантин. В Китае, откуда COVID-19 распространился по планете, потребовалось около двух месяцев для победы на эпидемией. В Узбекистане представители Минздрава также не стали делать прогнозов о сроках полного снятия карантина, заметив, что это будет сделано, когда последний инфицированный окончательно излечится.

Подробнее об истории карантина и происхождения этого понятия смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (364)
Теги:
болезнь, коронавирус, Карантин



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