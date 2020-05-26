В Минфине рассказали о зарплатах населения и доходах бюджета

Минфин представил подробные данные по зарплатам населения Узбекистана. Был проведен опрос и составлен отчет по зарплатам.

Пресс-служба Министерства финансов Узбекистана обнародовала данные о доходах населения в феврале 2020-го, сравнив их с соответствующими показателями прошлого года.

Меньше 1 миллиона сумов за свою работу в феврале 2020-го получили чуть больше 40% опрошенных. Для сравнения: год назад этот показатель близился к 50%.

На зарплату 1-2 млн сумов прожили в феврале более 27% проголосовавших, причем данные за год не изменились.

От 2 до 4 млн сумов в месяц получают 21% участников опроса, в прошлом году такая зарплата была лишь у 18% опрошенных.

До 5,5 млн сумов получает значительно меньший процент населения - всего 4,7%, такой же процент имеют зарплату выше 5,5 млн.