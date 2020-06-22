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Квартирный вопрос: провинциалы устремились в Ташкент

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Квартирный вопрос в Ташкенте
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200622/14388947/Kvartirnyy-vopros-provintsialy-ustremilis-v-Tashkent.html

С начала апреля по первую декаду июня 2020 года в столице Узбекистана и в столичной области выросло число квартир, купленных жителями других регионов страны. Этому способствовали изменения в законодательстве.

С момента отмены обязательной регистрации в столичном регионе для покупки недвижимости почти 70% сделок пришлось именно на иногородних. Так, в самом Ташкенте за 70 дней было куплено без малого 13 тысяч объектов, а в области — чуть более двух тысяч. 

© Sputnik / Антон Денисов
Сколько квартир купили в Ташкенте жители других регионов
Что касается расценок, то по данным одного из ресурсов по поиску жилья, в столице однокомнатная квартира обойдется в среднем по 26 тысяч долларов за квадратный метр, а "двушка" уже за 38 тысяч долларов за квадрат. Цены в новостройках почти вдвое дороже. Зато в области жилье гораздо доступнее - цена почти в два раза ниже аналогичных объектов в столице.

Подробнее о ситуации на жилищном рынке столичного региона после принятых изменений в законодательстве о прописки смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
прописка, квартиры, Недвижимость, Ташкентская область, Ташкент



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