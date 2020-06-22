Квартирный вопрос: провинциалы устремились в Ташкент

С начала апреля по первую декаду июня 2020 года в столице Узбекистана и в столичной области выросло число квартир, купленных жителями других регионов страны. Этому способствовали изменения в законодательстве.

С момента отмены обязательной регистрации в столичном регионе для покупки недвижимости почти 70% сделок пришлось именно на иногородних. Так, в самом Ташкенте за 70 дней было куплено без малого 13 тысяч объектов, а в области — чуть более двух тысяч.

Что касается расценок, то по данным одного из ресурсов по поиску жилья, в столице однокомнатная квартира обойдется в среднем по 26 тысяч долларов за квадратный метр, а "двушка" уже за 38 тысяч долларов за квадрат. Цены в новостройках почти вдвое дороже. Зато в области жилье гораздо доступнее - цена почти в два раза ниже аналогичных объектов в столице.

Подробнее о ситуации на жилищном рынке столичного региона после принятых изменений в законодательстве о прописки смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.