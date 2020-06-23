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Олимпийская гордость Узбекистана: призеры Игр разных лет

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Олимпийские герои Узбекистана
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200623/14399832/Olimpiyskaya-gordost-Uzbekistana-prizery-Igr-raznykh-let.html

В Международный олимпийский день Sputnik вспомнил героев главных спортивных состязаний планеты за последние 68 лет.

Узбекская земля всегда была богата спортивными талантами, а уроженцы республики еще в годы СССР ковали общую спортивную славу некогда одной большой страны.

В период независимости республика также удерживает хорошие позиции в мировом спорте, а в каких-то видах даже задает тон. Ярким примером стали последние на сегодняшний день летние Олимпийские игры в Бразилии, где национальная команда Узбекистана добилась лучшего в своей истории результата. а узбекские боксеры и вовсе стали лучшими в мире в общекомандном зачете.

Из-за пандемии коронавируса очередные Игры, которые должны были состояться летом 2020 года в Токио, перенесены на год, но атлеты продолжают готовиться и верят в свои новые победы.

О триумфаторах и призерах разных лет смотрите в нашей инфографике.




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