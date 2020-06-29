Куда пойти учиться: МНО предлагает новые формы обучения

Набор учащихся в техникумы и колледжи ведется по государственному заказу или на платно-контрактной основе.

По данным министерства народного образования, со следующего учебного года выпускники 9 классов школ смогут продолжить обучение в 65 академических лицеях и 339 профессиональных школах.

Учиться дети будут очно, продолжительность обучения - 2 года.

Для выпускников 11 классов также подготовили новые варианты для продолжения образования. Они смогут пойти учиться в колледжи и техникумы. Срок - 2 года, а вот формы обучения - очная, заочная, вечерняя и дистанционная (только в техникумах).

Набор учащихся в техникумы и колледжи ведется по государственному заказу или на платно-контрактной основе.