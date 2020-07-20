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Архитектурное обновление к ОИ-80: новые объекты на карте Москвы

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© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200720/14581073.html

Проведение Олимпиады стало мощнейшим импульсом к развитию города: Москва обзавелась десятками новых сооружений, которые используются по назначению до сих пор. Их строительство представляло существенную статью расходов на организацию Олимпиады-80.

Для Олимпийских игр 1980 года в Москве возвели множество архитектурных объектов. На тот момент эти постройки отвечали самым современным требованиям и вкусам.

© Sputnik / Валерий Шустов
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В столице СССР построили или существенно реконструировали восемь спортивных арен, несколько крупных гостиниц, терминал аэропорта, масштабный пресс-центр и целый жилой квартал – Олимпийскую деревню.

Все сооружения предполагали дальнейшее использование после завершения олимпийских поединков. Пресс-центр ОИ-80 до сих пор используется по назначению - здесь располагается Международное информационное агентство "Россия сегодня". После окончания Игр в дома Олимпийской деревни вселились сотни советских семей. Шереметьево-2 долго был главной авиагаванью Москвы. Спорткомплекс "Олимпийский" сейчас перестраивается. Но до этого в нем состоялись десятки концертов, в том числе и Евровидение-2009 - очень сложное с технологической точки зрения мероприятие.




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