Архитектурное обновление к ОИ-80: новые объекты на карте Москвы

Проведение Олимпиады стало мощнейшим импульсом к развитию города: Москва обзавелась десятками новых сооружений, которые используются по назначению до сих пор. Их строительство представляло существенную статью расходов на организацию Олимпиады-80.

Для Олимпийских игр 1980 года в Москве возвели множество архитектурных объектов. На тот момент эти постройки отвечали самым современным требованиям и вкусам.

В столице СССР построили или существенно реконструировали восемь спортивных арен, несколько крупных гостиниц, терминал аэропорта, масштабный пресс-центр и целый жилой квартал – Олимпийскую деревню.

Все сооружения предполагали дальнейшее использование после завершения олимпийских поединков. Пресс-центр ОИ-80 до сих пор используется по назначению - здесь располагается Международное информационное агентство "Россия сегодня". После окончания Игр в дома Олимпийской деревни вселились сотни советских семей. Шереметьево-2 долго был главной авиагаванью Москвы. Спорткомплекс "Олимпийский" сейчас перестраивается. Но до этого в нем состоялись десятки концертов, в том числе и Евровидение-2009 - очень сложное с технологической точки зрения мероприятие.