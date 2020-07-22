Тяга к переменам: почему Узбекистан выбрал российские локомотивы "Ермак"

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Узбекские железнодорожники на прошлой неделе получили два грузовых электровоза российского производства. Славящиеся своей мощью "Ермаки" были доставлены в Ташкент с Новочеркасского завода.
Первые два электровоза с поосным регулированием силы тяги Узбекистан получил еще в ноябре 2018 года. Тогда для испытаний техники и ввода ее в эксплуатацию в республику были направлены лучшие специалисты Новочеркасского завода.
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Sputnik / Рамиз Бахтияров
Локомотивы доказали свою надежность, продемонстрировав эффективную работу на разных участках, в том числе горном.
Еще три локомотива республика получит до конца этого года.
Мощность "Ермаков" составляет 9 840 кВт, они способны развивать скорость до 110 км/ч. Каковы другие технические характеристики российских электровозов и в чем их безусловные преимущества — узнаете из инфографики Sputnik Узбекистан.