Тяга к переменам: почему Узбекистан выбрал российские локомотивы "Ермак"

Узбекские железнодорожники на прошлой неделе получили два грузовых электровоза российского производства. Славящиеся своей мощью "Ермаки" были доставлены в Ташкент с Новочеркасского завода.

Первые два электровоза с поосным регулированием силы тяги Узбекистан получил еще в ноябре 2018 года. Тогда для испытаний техники и ввода ее в эксплуатацию в республику были направлены лучшие специалисты Новочеркасского завода.

Локомотивы доказали свою надежность, продемонстрировав эффективную работу на разных участках, в том числе горном.

Еще три локомотива республика получит до конца этого года.

Мощность "Ермаков" составляет 9 840 кВт, они способны развивать скорость до 110 км/ч. Каковы другие технические характеристики российских электровозов и в чем их безусловные преимущества — узнаете из инфографики Sputnik Узбекистан.