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Тяга к переменам: почему Узбекистан выбрал российские локомотивы "Ермак"

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Железнодорожный богатырь: чем электровоз Ермак покорил Узбекистан
© Sputnik /
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200722/14602055/Tyaga-k-peremenam-pochemu-Uzbekistan-vybral-rossiyskie-lokomotivy-Ermak.html

Узбекские железнодорожники на прошлой неделе получили два грузовых электровоза российского производства. Славящиеся своей мощью "Ермаки" были доставлены в Ташкент с Новочеркасского завода.

Первые два электровоза с поосным регулированием силы тяги Узбекистан получил еще в ноябре 2018 года. Тогда для испытаний техники и ввода ее в эксплуатацию в республику были направлены лучшие специалисты Новочеркасского завода.

Трехсексционные грузовые электровозы Ермак для Узбекистан темир йуллари
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Локомотивы доказали свою надежность, продемонстрировав эффективную работу на разных участках, в том числе горном.

Еще три локомотива республика получит до конца этого года. 

Мощность "Ермаков" составляет 9 840 кВт, они способны развивать скорость до 110 км/ч. Каковы другие технические характеристики российских электровозов и в чем их безусловные преимущества — узнаете из инфографики Sputnik Узбекистан.

Теги:
Электровоз "Ермак", Узбекистан, Россия, Узбекистон темир йуллари



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Тяга к переменам: почему Узбекистан выбрал российские локомотивы "Ермак"



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